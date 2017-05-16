مبيعات "نوكيا 3310" تنطلق في روسيا قبل موعدها الرسمي2017-05-16 15:48:30
أكدت مواقع مهتمة بشؤون التكنولوجيا أن مبيعات هاتف “نوكيا 3310” الجديد، بدأت في روسيا على الموقع الرسمي لشركة “EUROSET” قبل الموعد الرسمي لطرح الجهاز.
ووفقا للمتحدث باسم شركة HMD Global، التي تملك حقوق بيع منتجات شركة نوكيا فإن “المسؤولين عن موقع EUROSET قاموا بطرح الجهاز على قبل الأوان المحدد، حيث كان من المقرر أن يطرح رسميا، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، خلال مؤتمر رسمي”.
يذكر أن عددا من المواقع أكدت سابقا أن الهاتف سيطرح في بريطانيا، في 24 مايو الجاري، وفي ألمانيا في 26 من الشهر نفسه، أما في هولندا وبلجيكا فمن المقرر أن يطرح، في الخامس من يونيو 2017، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق الروسية في الربع الثاني من العام الجاري.
يذكر أن الهاتف الجديد عبارة عن نسخة معدلة من هاتف “نوكيا 3310” الأصلي الذي طرح عام 2000، حيث بيع منه أكثر من 126 مليون جهاز حول العالم.
وعرضت النسخة الجديدة لأول مرة، في فبراير 2017، خلال مؤتمر MWC في برشلونة، وتميزت بشاشة قياسها 2.4 بوصة بدقة 320х240 بيكسل، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل.
وتؤكد الشركة المصنعة أن الهاتف الجديد سيطرح بألوان هي: الرمادي والأزرق والأحمر والأصفر، وبسعر 49 يورو.
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