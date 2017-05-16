 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 04:35 مساءً
روابط سريعة
مبيعات "نوكيا 3310" تنطلق في روسيا قبل موعدها الرسمي
591af4f7c36188a7308b46d8

مبيعات "نوكيا 3310" تنطلق في روسيا قبل موعدها الرسمي

2017-05-16 15:48:30

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التكنولوجيا أن مبيعات هاتف “نوكيا 3310” الجديد، بدأت في روسيا على الموقع الرسمي لشركة “EUROSET” قبل الموعد الرسمي لطرح الجهاز.

ووفقا للمتحدث باسم شركة HMD Global، التي تملك حقوق بيع منتجات شركة نوكيا فإن “المسؤولين عن موقع EUROSET قاموا بطرح الجهاز على قبل الأوان المحدد، حيث كان من المقرر أن يطرح رسميا، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، خلال مؤتمر رسمي”.

يذكر أن عددا من المواقع أكدت سابقا أن الهاتف سيطرح في بريطانيا، في 24 مايو الجاري، وفي ألمانيا في 26 من الشهر نفسه، أما في هولندا وبلجيكا فمن المقرر أن يطرح، في الخامس من يونيو 2017، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق الروسية في الربع الثاني من العام الجاري.

يذكر أن الهاتف الجديد عبارة عن نسخة معدلة من هاتف “نوكيا 3310” الأصلي الذي طرح عام 2000، حيث بيع منه أكثر من 126 مليون جهاز حول العالم.

وعرضت النسخة الجديدة لأول مرة، في فبراير 2017، خلال مؤتمر MWC في برشلونة، وتميزت بشاشة قياسها 2.4 بوصة بدقة 320х240 بيكسل، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل.

وتؤكد الشركة المصنعة أن الهاتف الجديد سيطرح بألوان هي: الرمادي والأزرق والأحمر والأصفر، وبسعر 49 يورو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3