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قمر صناعي لتزويد الطائرات بالـ"واي فاي"
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قمر صناعي لتزويد الطائرات بالـ"واي فاي"

2017-05-16 15:44:27

أكدت شركة “سبيس إكس” الأمريكية أن صاروخها “فالكون 9” أوصل إلى الفضاء قمرا صناعيا مخصصا لتزويد الطائرات بالإنترنت.

ووفقا للمعلومات الواردة عن الشركة فقد “تمكن الصاروخ (فالكون 9)، الذي انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، من إيصال القمر الصناعي Inmarsat-5 F4 إلى مداره الفضائي، وهو قمر مخصص للاتصالات، ومصمم لتزويد الطائرات والمركبات الفضائية بالإنترنت، وهو من تصميم شركة بوينغ الأمريكية، ويعد رابع الأقمار الصناعية التابعة لسلسلة Global Xpress، ومن المتوقع أن يعمل مدة 15 عاما تقريبا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة صواريخ “فالكون 9” لإطلاق الأقمار الصناعية، ففي الأول من مايو 2017، أطلقت “سبيس إكس” صاروخا من نفس الطراز، قام بإيصال قمر اصطناعي استخباراتي أمريكي إلى الفضاء.

وفي الرابع من الشهر نفسه أكدت، باتريسيا كوبر، نائب رئيس الشركة، أن “سبيس إكس” تعتزم إطلاق أكثر من 4 آلاف قمر صناعي إلى الفضاء لنشر شبكات الإنترنت السريعة، حتى عام 2024، ومن المخطط أن تطلق الشركة أول قمر مع نهاية 2017، وقمرا آخر عام 2018.

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