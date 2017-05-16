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نجم الإسماعيلي يرحب بالإنضمام للزمالك
محمود متولى لاعب الإسماعيلي

نجم الإسماعيلي يرحب بالإنضمام للزمالك

2017-05-16 16:23:47
محيط - أحمد عبد الخالق

رحب اللاعب محمود متولي نجم خط وسط فريق الإسماعيلي بالعرض المقدم له من نادي الزمالك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت مفاوضات بين الجانبين لضم اللاعب الذي أبدى موافقة مبدأية .

ومن المنتظر أن يدخل مسئولو الفريق الأبيض في مفاوضات رسمية مع الجانب الإسماعيلاوي لتحديد قيمة العقد والشروط لضم اللاعب.

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