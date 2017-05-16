بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في إنشاء 312 وحدة سكنية لإسكان الحالات الأولي بالرعاية بمركز الخارجة.

وقال وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد المهندس أحمد حسين - في تصريح - إن المشروع بدأ تنفيذه في مركز بالخارجة من خلال إنشاء 240 وحدة سكنية في برنامج “سترة” بإقامة 80 وحدة سكنية، ويتكون العقار السكني من طابقين فقط، وكل وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 60-70 مترًا و بقرى المنيرة، في 4 قري تابعة للمركز وهي بولاق وناصر الثورة والخرطوم.

وأضاف أن جهاز التعمير يتولى حاليا إقامة 72 وحدة سكنية أخري ضمن مشروع إسكان الحالات الأولي بالرعاية، والذي تنفذه وزارة الإسكان، ومدة تنفيذ المشروع 6 أشهر من الآن.

وأشار إلى أن برنامج سترة في الوادي الجديد يتضمن إقامة 500 وحدة سكنية علي مستوي المراكز الإدارية الخمسة تتولي إقامتها، وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان مع مؤسسة “مصر الخير”، وينفذ علي مرحلتين الأولي 240 وحدة سكنية، والثانية 260وحدة.