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توريد 308 آلاف و212 طنا من القمح بصوامع وشون الشرقية
صوامع قمح‎

توريد 308 آلاف و212 طنا من القمح بصوامع وشون الشرقية

2017-05-16 15:40:38
أ ش أ

أكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس علاء عفيفيى أن معدلات توريد القمح ارتفعت، حيث تم توريد 308 آلاف و212 طنا، بما يعادل مليونين و34 ألف أردب من القمح.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى تصريح اليوم الثلاثاء أنه تم حصاد 356 ألف فدان بنسبة 93 % من إجمالي المساحة المنزرعة وقدرها 381 ألفا و492 فدانا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد حصاد المساحات المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة بجميع قرى المحافظة.

ولفت إلى أن عملية التوريد لصوامع وشون المحافظة، البالغ عددها 54، سوف تمتد إلى الأول من يوليو المقبل لتحقيق المستهدف من التوريد وقدره 6 ملايين و700 ألف أردب.

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