قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إن الأجهزة التنفيذية للمحافظة تتعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضي الدولة وسرعة الانتهاء من أعمال الحصر الفعلي للأراضي المتعدى عليها، وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف الراهن يتضمن إعادة رسم خريطة المحافظة، متضمنة كافة المواقع المتعدى عليها وبالمساحات المدققة، ومحددة الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي.

وأكد المحافظ - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بديوان المحافظة - أن الأجهزة التنفيذية بالدولة تخوض حاليا معركة جديدة لاسترداد أراضي الدولة والإسراع بتفعيل قرارات مجلس المحافظين في تنفيذ إجراءات الحصر، ووضع برنامج زمني للتعامل مع هذا الملف، موضحا أن القيادات التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد للأراضي بالنسبة للجادين من واضعي اليد، وسحب الأراضي المتعدى عليها من قبل غير الجادين والمخالفين للقانون والتنسيق.

وتابع إنه تقرر حصر جميع الأراضي على مستوى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين، لافتا إلى أن العمل سيتم على محورين، المحور الأول تقنين الأوضاع للمساحات المزروعة فعليا وتسديد القيمة المالية للدولة، والمحور الثاني نزع الأراضي من المتعدين عليها بدون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة مرة أخري وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بدأت تنفيذ هذه التوجيهات فعليا، حيث صدر قرار 48 لسنة 2017 الخاص بإجراء تقنين الأوضاع بالقنطرة شرق والتحفظ على أملاك الدولة، حيث تمت إزالة التعديات على ألف فدان جنوب القنطرة ومساحات أخرى بأرض جمعية العاشر من رمضان، مضيفا أنه يتم التحفظ على أملاك الدولة مباشرة قبيل الحكم في النزاع القانوني، مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على أملاك الدولة.