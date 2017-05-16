أعلن وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء أنه وقع قواعد صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي من يوليو 2016، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها قبل شهر رمضان.

وأوضح وزير المالية - في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - أنه تم عرض تعديلات خاصة على قانون ضربية الدمغة على لجنة الخطة والموازنة التي صوتت بالموافقة عليها وسيتم عرضها الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 مايو الجاري، مشيرا إلى أن نسبة الدمغة في السنة الأولى تبلغ 1.25 في الألف، وترتفع في السنة الثانية الى 1.5 في الألف ثم تصل الى 1.75 في السنة الثالثة.

وأكد الجارحي أنه تمت مناقشة الموازنة العامة وسيتم اعادة فتح طرح السندات الدولارية بعد توقفها، بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم طرح السندات في الأسواق الدولية نهاية الأسبوع القادم، متوقعا تحصيل من 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم مد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تنتهي في 17 مايو لحين الموافقة على مشروع قانون ضريبة الدمغة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على محتوى شامل لبعض الإجراءات المالية التي سيتم اتخاذها قريبا.

وأوضح أن أرصدة الصناديق الخاصة 33 مليار جنيه فقط وليس كما يقال أو يتردد عنها من أرقام غير حقيقية تتخطى هذا الرقم الصحيح، وأنه طلب إعداد تقرير عنها، مشددا على أن تراجع الواردات له تأثير في خفض عجز الميزان التحاري.