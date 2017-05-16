سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم/الثلاثاء/ مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى7ر666 مليار جنيه ،وسط تعاملات بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي أكس 30) بنسبة 55ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 57ر12936 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي أكس 70) بنحو 38ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 52ر593 نقطة، شمل الارتفاع مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 63ر0 فى المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 47ر1376 نقطة.