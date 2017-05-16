بسبب «الإهمال».. تغريم وزير الصحة الأسبق 10 آلاف جنيه2017-05-16 14:54:25
غرمت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم وسكرتارية سامى غريب، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو حلمى، المسئول عن أحد المستشفيات بالعجوزة ووزير الصحة الأسبق، عشرة آلاف جنيه لاتهامه بعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المستشفى.
كشفت تحقيقات النيابة، أن مكتب السلامة والصحة المهنية بالعجوزة، حرر محضرًا يحمل الرقم 21617 لسنة 2015، ضد عمرو حلمى محمد وزير الصحة الأسبق، بصفته المسئول عن أحد المستشفيات بالعجوزة، حيث تبين خلال المعاينة وجود مخالفات، وهى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وعدم صيانة أجهزة الإطفاء، وعدم وجود خطة طوارئ وإجراء الكشف الطبي الدوري على العاملين عن طريق التأمين الصحى.
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