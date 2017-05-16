قال على المنسترلى رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة بالاسكندرية، إن اسعار الحج السياحى و الضوابط التى اعلنتها وزارة السياحة احراج لوزارتى الداخلية و التضامن حيث ان اسعار برنامج الحج الاقتصادى عبر الشركات السياحية 41 الف جنيه و الداخلية 65 الف جنيه و التضامن 67.5 الف جنيه متوقعا حدوث ازمة نتيجة لتفاوت الاسعار.

أوضح المنسترلى فى تصريحات، ان لن تستطيع الشركات السياحية تنفيذ برنامج الحج نتيجة للاسعار المعلنة وذلك كوضع طبيعى لالتزام الشركات بمصروفات كثيرة منها التأمينات ومرتبات العاملين مناشدا بضرورة تحرك مجلس النواب بطلب احاطة لوزيرى الداخلية و التضامن لمعرفة اسباب ارتفاع الاسعار مقارنة بالسياحة.

تابع المنسترلى ان قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2012 نص باعطاء 7 الاف تأشيرة من حصة الداخلية لتنفذ عبر شركات السياحة مقابل تخفيض السعر الف جنيه فقط و منه هنا كان يجب النظر الى الاسعار الاسترشادية قبل اعلان ضوابط واسعار الحج للموسم الحالى.

طالب رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة الشركات السياحية بالاسكندرية وزارتى الداخلية و التضامن اعطاء المواطن البسيط التأشيرات المجانية لتنفيذها عبر الشركات السياحية.

يذكر أن اعتمد وزير السياحة يحيى راشد ضوابط الحج لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي يوم الاثنين الموافق 15/5/2017 وحتى الخميس الموافق 8/6/2017، وأنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي (الداخلية أو التضامن) التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحية وذلك تنفيذاَ للتكليفات الصادرة باللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء.