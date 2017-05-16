أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ياسر عمر، أن أعضاء اللجنة عقدت لقاءت مع وزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والإسكان لمناقشة الموازنة العامة.

وأعلن ياسر عمر من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن موازنات المستشفيات الجامعية ستشهد تعديل خلال الفترة القادمة حيث ستتحمل 75 % من علاج المواطنين حيث سيتم رفع مخصصاتها في الموازنة إلى حوالي 2 مليار جنيه.

وأوضح أن مسئولي وزارة الإسكان راضيين عن المخصصات لهم في الموازنة، مؤكدا أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات مع الوزراء خلال الفترة القادمة لمناقشة متطلباتهم من الموازنة.