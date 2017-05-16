شهد وزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم مراسم توقيع العقد الخاص بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، كمساهمة من الوكالة في تطوير هذا المرفق الهام، وذلك في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حيث قام بتوقيع العقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران ومديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة ستيفاني لانفرانكي.

وقال وزير النقل - في تصريح على هامش التوقيع - إن مشروع تطوير الترام تبلغ تكلفته الاجمالية 360 مليون يورو، منها 80 مليون يورو سيتم دفع ما يقابلهم بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أبدى استعداده لتمويل 180 مليون يورو من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى 100 مليون يورو من AFD، موضحًا أن الدراسة الخاصة بتطوير ترام الإسكندرية تقوم بها شركة فرنسية.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يأتي في اطار تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، حيث لا يمثل النقل الجماعي أكثر من 25 % من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى 400 ألف سيارة.

وتستغرق الرحلة حاليًا 75 دقيقة بالترام الحالي وسيتم تقليلها إلى 35 دقيقة فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات الكترونية، مضيفا أنه لذلك كان لابد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول 13.7 كم، لافتا إلى أن المشروع سيخدم من 75 مليونا إلى 100 مليون سنويا.