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ناسا تُظهر منطقة في المريخ غمرها الفيضان في قديم الزمان
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ناسا تُظهر منطقة في المريخ غمرها الفيضان في قديم الزمان

2017-05-16 14:47:39

التقط مسبار “Mars Reconnaissance Orbiter” صورة فوتوغرافية لمنطقة على سطح المريخ غمرها الفيضان في قديم الزمان، كما يعتقد العلماء.

وقد أظهرت الصورة الفوتوغرافية جزءا من جبل الطاولة الواقع في قنوات التدفق لوادي “أوكسيا بالوس” بالمريخ.

وقد تم نشر الصورة الفوتوغرافية التي التقطتها كاميرا HiRISE، يوم 12 مايو الجاري على موقع “ناسا”.

يذكر أن مسبار “Mars Reconnaissance Orbiter” تم إطلاقه إلى المريخ عام 2005، وبلغ الكوكب الحمر عام 2006. وانتهت بعثته العلمية عام 2008. لكن ناسا قررت تمديد عمله علما بأنه يعمل كجهاز يقوم بترحيل الإشارات الواردة من الروفرات العاملة حاليا على سطح المريخ إلى الأرض.

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