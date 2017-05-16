يبدأ الممثل البريطاني الإيطالي الجنسية من أصل مصري فابيو إبراهام، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد ” Ransom’s Law ” أو ” قانون رانسم” نهاية شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة مجموعة من نجوم من هوليوود وإنجلترا،لافتا إلي أن المسلسل يعد أضخم إنتاج تليفزيوني في تاريخ بريطانيا.

وأعرب فابيو إبراهام -في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن اعتزازه بالمشاركة في المسلسل مع عدد من كبار نجوم انجلترا وهوليوود،مشيرا إلي أنه تم تخصيص ميزانية للموسم الأول من المسلسل والذي يتكون من 18 حلقة،تقدر بنحو 81 مليون جنيه إسترليني.

وقال إن المسلسل يتنبأ بأزمة نضوب الطاقة في العالم مستقبلا في إطار من الخيال، ليلقي الضوء على تلك الأزمة في العالم والأحداث المترتبة عليها، حيث لم يعد متبقيا من الطاقة إلا القليل.. وتدور الأحداث ويبدأ صراع الدول عليها، ومن خلال تلك المشكلة الكونية يتناول العمل صراع الأفراد على الأرض وانهيار الدول والشعوب،بعد نفاذ البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، فضلا عن توقف خدمات الانترنت، والشعوب تغلي بالثورات وانتشار عمليات القتل في كل مكان بحثا عن الأمان والطعام والشراب، فالعمل يتناول ملحمة البشر القادمة على كوكبنا في عصر ما بعد نضوب الطاقة.

وأضاف إبراهام: “نرى خلال أحداث المسلسل، البطل ” Ransom ” يخوض صراعات من خلال الجهاز الأمني الوحيد في إنجلترا في محاولات يائسة لإعادة الأمن ولكنه يضطر في أغلب الأحيان لخوض صراعات عدة بعيدة عن صلب عمله، دون مساعدة من أحد”.

وعن دوره في أحداث المسلسل، قال فابيو “أقدم خلال أحداث العمل دورا محوريا بظهور غامض واختفاء غامض أيضا لشخصية ميشيل ” Mishal “، حيث ألعب دورا قريبا جدا مع البطل ” Ransom ” .

وحول مشواره في عالم السينما والتليفزيون،قال فابيو “هاجرت عام 2002 وبدأت رحلتى مع السينما والتليفزيون في إنجلترا،وواجهتنى صعوبات عديدة في البداية دفعتني للبدء من آخر الصفوف حتى حصلت في عام 2015 على جائزة ممثل العام فى بريطانيا من مؤسسة “JoeBol Exquisite MAGAZINE “، وتم تكريمي في مهرجان كازابلانكا الدولي للأفلام الوثائقية مع الفنان مصطفى شعبان والفنانة وفاء الحكيم”.

وأضاف:”بدأت مع قناة ” BBC “والـ” ITV ” والقناة الرابعة البريطانية في العمل في مسلسلات مثل “The Bill” و“Party Animals” و“Elizabeth David”، وبعدها اتجهت لأفلام السينما ولعبت دور المسافر في جيمس بوند “Skyfall” مع “Daniel Craig”و “Javier Bardom” وفي فيلم “Jack Ryan” مع “Kevin Costne” و“Chris pyn”.

وأكد إبراهام، حرصه على التنوع في الأدوار التي يشارك بها في السينما والتليفزيون وعدم التسرع بقبول المشاركة في أي عمل فني من أجل التواجد،لافتا إلي أن النجاح الذي حققه طوال الفترة الماضية يفرض عليه مسئولية كبيرة في اختياراته القادمة.

يذكر أن جائزة ممثل العام من مؤسسة “JoeBol Exquisite” والتي حصل عليها الفنان فابيو إبراهام،تعد الجائزة البريطانية العالمية الأولى من نوعها،وتقوم على تشجيع الفنانين المميزين من كافة أنحاء العالم،بعد منافسة شرسة بينهم للحصول على هذه التكريمات والألقاب المختلفة.

ونال فابيو إبراهام،هذه الجائزة عن دوره بفيلم “Afua’s Diary” أو “مذكرات افوا”، كما شارك فابيو في الفيلم الأمريكى “Shadow Recruit “.