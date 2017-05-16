جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف رئيس النيابة، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الثلاثاء، طلبها للأجهزة الأمنية، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده وآخرين، من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية “الاستيلاء على المال العام”.

وقالت مصادر مطلعة بالنيابة، أنه بصدور حكم محكمة الجنايات ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن تسقط جميع التدابير الاحترازية ومن بينها الإقامة الجبرية المقررة من قبل المحكمة فى وقت سابق.

وكانت النيابة قد استلمت صورة رسمية من الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق، من المحكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.