متى ستطلق أمريكا صاروخها فائق الثقل إلى الفضاء؟2017-05-16 14:38:30
أعلن القائم بأعمال رئيس وكالة “ناسا”، روبرت لايتفوت، أن إطلاق أول صاروخ فائق الثقل من طراز “SLS” سيتحقق عام 2019، موضحا أن الصاروخ سيحمل مكوك “أوريون” غير المأهول.
أما أول رحلة فضائية مأهولة فستتم على متن مكوك “أوريون”، بحلول عام 2022 في مدار حول القمر، حيث سيستخدم نموذج أقوى من صاروخ SLS المزود بمرحة ثانية مطورة.
وأضاف لايتفوت أنه وفي حال حصول “ناسا” على أموال إضافية قدرها 900 مليون دولار، فإن الصاروخ فائق الثقل سيطلق في النصف الأول من عام 2020، علما بأن وكالة “ناسا” أنفقت إلى الآن 26 مليار دولار من أجل تصميم وتصنيع هذا الصاروخ.
يذكر أن إطلاق الصاروخ كان قد أجل في وقت سابق من عام 2018 إلى عام 2019، بسبب تأخير توريد وحدة الصيانة لمكوك “أوريون” من قبل الوكالة الفضائية الأوروبية. وكان من المخطط آنذاك لأن تكون تلك الرحلة مأهولة.
جديد بالذكر أن صاروخ SLS ومكوك “أوريون” مخصصان للقيام برحلات في الفضاء البعيد، وخاصة إلى القمر والمريخ.
وتقوم شركة “بوينغ” بتصنيع الصاروخ الفائق الثقل، الذي سينقل، إلى المدار المنخفض، حمولة يتراوح وزنها من 70 إلى 130 طنا. أما المكوك “أوريون” الذي تقوم شركة “لوكهيد مارتن” بتصنيعه، والذي يتسع لـ6 رواد فضاء، فكان قد انطلق إلى مدار حول الأرض لأول مرة عام 2014.
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