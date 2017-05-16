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بـ 4 لغات..إطلاق الموقع الإلكترونى للقمة العربية الإسلامية الأمريكية
خادم الحرمين الشريفين الجديدالملك سلمان بن عبدالعزيز

بـ 4 لغات..إطلاق الموقع الإلكترونى للقمة العربية الإسلامية الأمريكية

2017-05-16 14:36:49
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تم تدشين الموقع الإلكترونى للقمة العربية الإسلامية الأمريكية التى تستضيفها الرياض يومى 20-21 مايو الجارى، بـ 4 لغات عالمية هى الإنجليزية والفرنسية والروسية فضلا عن العربية.

وتحت شعار “العزم يجمعنا” جاءت رسالة الموقع التى تضمنت التأكيد على أنه: “فى الوقت الذى نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا فى الولايات المتحدة والعالم الإسلامى على تحسين المستوى المعيشى لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة”.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية قادة من مختلف دول العالم الإسلامى والولايات المتحدة الأمريكية للاجتماع فى هذا الحدث التاريخى المهم فى 20 -21 مايو الجارى.

وستعقد ثلاثة مؤتمرات قمة رئيسية: قمة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ستعزز هذه المؤتمرات العلاقات التاريخية من خلال الجهود المشتركة من التسامح والتعاون، والأسس التى وضعت لإنطلاقة جديدة واعدة بمستقبل مشرق للجميع.

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