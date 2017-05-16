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تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي

تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

2017-05-16 14:34:04
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قررت الرئاسة التونسية الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2015 لمدة شهر.

وأعلن الرئيس الباجي قايد السبسي عن قرار التمديد بدءاً من اليوم بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان.

وصرح متحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القرار تستدعيه مقتضيات العمل العسكري والأمني في مجال مكافحة الارهاب.

كانت تونس أعلنت حالة الطوارئ عقب التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 تشرين ثان/نوفمبر عام 2015 وسط العاصمة.

وخلف الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المتطرف ونفذه انتحاري بحزام ناسف 12 قتيلاً في صفوف الأمن.

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