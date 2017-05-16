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أنباء عن مقتل طاقم طائرة يابانية بعد تحطمها شمالي البلاد
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

أنباء عن مقتل طاقم طائرة يابانية بعد تحطمها شمالي البلاد

2017-05-16 14:51:59
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء أنها تخشى من احتمال أن يكون طاقم طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية المكون من أربعة أفراد قد لقو حتفهم بسبب تحطم الطائرة فى جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن عمال البحث والإنقاذ عثروا على حطام الطائرة، التي اختفت أمس من على الرادار، متناثرا على مساحة 3 كيلومترات على قمة جبل هاكاماجوشي في مدينة هوكوتو.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار اوكاداما فى مدينة سابورو بمحافظة هوكايدو أمس الإثنين حوالى الساعة الـ 11 و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي الياباني لنقل مريض فى هاكوداتي بناء على طلب من حكومة المحافظة للعودة به إلى اوكداما.

وفقد برج المراقبة الأرضية الاتصال مع طائرة الاستطلاع وهي من طراز “ال ار-2” التي كانت تحمل على متنها طاقما من أربعة أفراد، حوالي الساعة الـ 11 و45 دقيقة بينما كانت تحلق في أجواء طقس سيئ بالقرب من سد “اوزورا” فى بلدة اسابو على بعد حوالى 30 كم غرب مطار هاكوداتي حيث كان من المفترض أن تهبط الطائرة.

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