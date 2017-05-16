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بسبب «التزويغ».. إحالة 17 عاملاً بـ«صحة كفر الزيات» للتحقيق
وزارة الصحة المصرية

بسبب «التزويغ».. إحالة 17 عاملاً بـ«صحة كفر الزيات» للتحقيق

2017-05-16 14:31:43

أحال رمضان عيد رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء 17 طبيبا وممرضا وإداريا من العاملين ببعض الوحدات الصحية القروية للتحقيق بالشئون القانونية بالصحة بسبب الإهمال الوظيفى والتزويغ بترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

وكان “عيد” قد تلقي تقريرا من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة يتضمن المرور المفاجئ علي وحدة طب الأسرة بقرية أبوالغر وتبين تسرب 2 طبيب و3 ممرضات، وبوحدة طب الأسرة بقرية منشأة الكردى تم رصد تسرب 4 أطباء، وبالوحدة الصحية بقرية بنوفر تبين تسرب 7 أطباء و1 إدارى.

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