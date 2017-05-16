وزيرة التخطيط: معدل البطالة تراجع إلى 12% والنمو ارتفع ل 3.9%2017-05-16 14:52:43
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أمس في إولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
أشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن وأن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 17/18 يمكن تحقيقه.
وقالت الوزيرة إن معدلات النمو ارتفعات إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%، وأن الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الاداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الانتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، اضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الاجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
وناقش نواب الخطة والموازنة مع الوزيرة أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الانفاق العام.
وردت الوزيرة بأن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط، وأن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الانجاز.
وأكدت أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.
وأكدت السعيد أمام اللجنة أن خطةالتنميةالمستدامةللعامالمالي 17/18 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصةللصعيد، حيثتمتخصيص22% منجملةالاستثماراتالحكومية الموزعةلهذهالمحافظات.
وأكت الوزيرة أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.
-
بالفيديو.. التموين: فتح فروع معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات خلال ساعات
صرح ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم فتح جميع فروع معارض “أهلا رمضان”، بجميع محافظات الجمهورية، بعد 48 ساعة من الآن، من خلال 120 ...Tue, 16 May 2017 09:28:02 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:02 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT