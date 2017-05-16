ترددت أنباء جديدة على خلفية استقالة الكاتب صبرى سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،برفض الكاتب الصحفى حلمى النمنم اعتذاره عن تيسيير أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الجدير بالذكر أن السبب الرئيسى وراء تقدمه بالاعتذار، منذ يومين، هو المشاكل العديدة والمتفاقمة لموظفى قصور الثقافة ، على أن يقوم بتسيير الأعمال حتى نهاية شهر رمضان .

كما رفض العاملين بهيئة قصور الثقافة استقالة صبري سعيد، وذلك بعد علمهم بها، وذلك بعد القرار الذي أصدره حلمي النمنم وزير الثقافة، بتولي صبري سعيد رئاسة الهيئة في فبراير الماضى، ولقي قبول الكثيرين من العاملين بالهيئة.