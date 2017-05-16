 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 02:53 مساءً
روابط سريعة
وزير الثقافة يرفض استقالة صبرى سعيد
صبرى سعيد

وزير الثقافة يرفض استقالة صبرى سعيد

2017-05-16 14:52:39
محيط - شيماء فؤاد

ترددت أنباء جديدة على خلفية استقالة الكاتب صبرى سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،برفض الكاتب الصحفى حلمى النمنم اعتذاره عن تيسيير أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الجدير بالذكر أن السبب الرئيسى وراء تقدمه بالاعتذار، منذ يومين، هو المشاكل العديدة والمتفاقمة لموظفى قصور الثقافة ، على أن يقوم بتسيير الأعمال حتى نهاية شهر رمضان .

كما رفض العاملين بهيئة قصور الثقافة استقالة صبري سعيد، وذلك بعد علمهم بها، وذلك بعد القرار الذي أصدره حلمي النمنم وزير الثقافة، بتولي صبري سعيد رئاسة الهيئة في فبراير الماضى، ولقي قبول الكثيرين من العاملين بالهيئة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3