افتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمتعلقة بالسلامة الإحيائية، والتى تنظمها سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ لتدريب ممثلى الدول الإفريقية على كيفية تنفيذ اتقاقية السلامة الإحيائية وما يرتبط بذلك من موضوعات كالقوانين الوطنية وسياسات الترخيص بالإضافة الى سياسات التحكم فى الانواع المجاورة وراثيا .

يأتى ذلك فى إطار التعاون الإفريقي لدعم القدرات والمؤسسات والنظم المؤسسية في هذا الشان.

وعقد وزير البيئة - بعد ذلك - اجتماعا مع مديرة البرنامج الانمائى للامم المتحدة لمناقشة تنفيذ مشروعات التعاون بين الوزارة والبرنامج ، كما تم استعراض ما تم فى مشروع الاستدامة المالية للمحميات وخطط تطوير محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ووادى الريان .

ووجه الوزير الشكر لمديرة البرنامج على التعاون المستمر، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى الموضوع فى هذا المجال، كما تطرق الحديث إلى سبل تعاون برنامج الأمم المتحدة مع مصر فى الإعداد والتنظيم لمؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجي (##Cop14 ##)، والذى تنظمه مصر العام القادم بشرم الشيخ، وما تم من إجراءات فى هذا الشان ونتائج الزيارة الاخيرة لسكرتارية الاتفاقية.