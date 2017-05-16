توقف جميع الرحلات بعد إضراب مفاجئ للخطوط الجزائرية2017-05-16 14:30:35
تسبب إضراب مفاجئ نفذه عمال الصيانة بمختلف مطارات الجزائر، اليوم الثلاثاء، بتوقف جميع الرحلات (داخلية ودولية) لشركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية).
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن مصادر في الشركة، أن جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية، انطلاقاً من الجزائر، قد تم إلغاؤها، وأن الرحلات القادمة من خارج البلاد ليست معنية بهذا الإضراب.
ودعت شركة الخطوط الجوية زبائنها إلى عدم التوجه إلى أي من مطارات البلاد (عددها 33 من 17 دولي) حتى الإعلان عن انتهاء الإضراب، دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأفادت الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن إدارة الشركة شرعت في مفاوضات مع المضربين، وبحث سبل إعادة الخدمة لمختلف المطارات الجزائرية.
من جانبه، قال أمين عام نقابة عمال الصيانة (مستقلة) بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أحمد بوتومي، إن المفاوضات التي أجرتها النقابة مع مسؤولي الشركة لم تفض إلى أي جديد، بحسب الأناضول.
وأوضح “بوتومي” أن الإدارة طالبت المحتجين بالانتظار إلى عام 2018، لتلبية المطالب المرفوعة، والمتعلقة بتحسين الأجور، شريطة تحسن الأوضاع المالية للشركة.
وتطالب النقابة بمراجعة الفارق في الأجور بين عمال الصيانة التقنية وبقية موظفي الشركة (طيارين ومضيفين)، التي وصفها بوتومي بالكبيرة جداً.
وتعاني الخطوط الجزائرية من متاعب مالية، وفق مسؤولين حكوميين، إذ صرح وزير النقل الجزائري، بوجمعة طلعي، في فبراير الماضي، أن الشركة لم تحقق أرباحاً تذكر عام 2016.
وتسعى الحكومة الجزائرية لإعادة هيكلة الشركة منذ سنوات، من خلال تقسيمها إلى 4 فروع؛ هي النقل الجوي، والشحن، والإطعام، والصيانة، فضلاً عن خطة لخفض عدد الموظفين، من قرابة 10 آلاف موظف إلى نحو 6 ألف و500.
-
بالفيديو.. التموين: فتح فروع معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات خلال ساعات
صرح ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم فتح جميع فروع معارض “أهلا رمضان”، بجميع محافظات الجمهورية، بعد 48 ساعة من الآن، من خلال 120 ...Tue, 16 May 2017 09:28:02 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:02 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT