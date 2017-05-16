استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن منها 4 حاويات و 5 بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق، غادر الميناء قطاران بحمولة ألفين و631 طنا من القمح و(176) سيارة بحمولة 8 ألاف و827 طنا من القمح، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 92 ألفا و904 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 169 ألفا و269 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن يوريا و 4900 طن فوسفات و3200 طن رمل و 2900 طن علف بنجر.