قال الفنان إيهاب مبروك مدير فرقة مسرح الاسكندرية أنه سيتم إعادة العرض المسرحى ” رحلة نور” إخراج جمال ياقوت للموسم الثانى لها بداية من اليوم الثلاثاء 16 مايو وحتى يوم 26 مايو الجارى وذلك يوميا فى الساعة السابعة مساء على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية ويعود مرة اخرى فى شهر رمضان المبارك وذلك من يوم 1ونيو وحتى يوم 6 يونيو القادم ،

ويذكر ان العرض تدور أحداثه كما يقول مخرجه الفنان جمال ياقوت حول أثر الخلافات الزوجية على الحالة النفسية للأطفال من خلال حكاية زوجين يدور بينهما الشجار بشكل مستمر في حضور طفلتهما الوحيدة نور، مما يؤدي إلى إرهاق نفسي للطفلة ،يتزايد هذا الإرهاق النفسي حتى يصل لمرحلة الذروة فتفقد نور وعيها وتروح في إغماءة طويلة على أثر أحدى هذه الخناقات الزوجية المستمرة.

” رحلة نور” العرض من إنتاج فرقة مسرح إسكندرية التابعة البيت الفني للمسرح و من بطولة مجموعة من فنانين واطفال فرقة مسرح الاسكندرية أشعار : محمد مخيمر ،إضاءة : إبراهيم الفرن ديكور وملابس : نيرة عباس ،ألحان وتوزيع الأغاني : وائل عاطف صلاح، مؤثرات صوتية وسينما : أحمد سمير ،عرائس : أشرف مهدي – حنا حبشي ، دراماتورج : أحمد عامر، تأليف وإخراج جمال ياقوت .