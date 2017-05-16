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محمود سعد يصور أغنية جديدة في مصحة لعلاج الإدمان
المطرب الشعبي محمود سعيد

محمود سعد يصور أغنية جديدة في مصحة لعلاج الإدمان

2017-05-16 14:34:43
وكالات

يستعد المطرب الشعبي محمود سعد، لتصوير أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان “أوفر دوس”، فى مصحه لعلاج الإدمان وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعود بها إلي الساحة الغنائية بعد غياب استمر أكثر 10 سنوات.
“أوفر دوس” كلمات الشاعر حسن عزو وألحان أحمد العربي وتوزيع حمادة سمير، وإنتاج محمود سعد، وتتناول المشكلات التي يقع فيها الشباب نتيجة الإدمان، لذلك تدق ناقوس الخطر تجاه تلك السموم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
جدير بالذكر أن سعد يعد من جيل المطرب الراحل حسن الأسمر وشعبان عبد الرحيم، إلا أنه ابتعد عن ساحة الغناء لظروف خاصة وتردد بعض الشائعات، ويأمل محمود سعد في أن تحقق أغنيته الجديدة التي تتناول خطورة تعاطي الشباب للمخدرات.

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