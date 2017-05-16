أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية بدء أعمال تقييم الترشيحات التى استقبلتها الجائزة، مؤكدة اعتمادها معايير تقييم علمية ومنهجية وفق أفضل الممارسات الدولية، فى كل مراحل الجائزة، بدءًا من استقبال الترشيحات وحتى اختيار الأعمال الفائزة.

وتتكون مراحل التقييم من عدة خطوات، تبدأ بتوجيه الأمانة العامة للجائزة دعوات الترشيح إلى الجامعات والمنظمات والهيئات الإسلامية، ومراكز البحوث والمؤسسات العلمية فى مختلف أنحاء العالم.

ثم يتم استقبال الترشيحات والنظر فيها للتأكد من ارتباطها بموضوع الجائزة لكل فرع، واستيفائها للشروط النظامية المنصوص عليها فى شروط الترشيح الموضوعة لكل جائزة.

وتعرض الأمانة العامة الأعمال المرشحة على خبراء متخصصين في موضوعات الجائزة، من ذوي الكفاءات العلمية؛ ليعملوا على مراجعتها لضمان ارتقاء الأعمال إلى مستوى المنافسة، ويجرى اختيار محكمين من جنسيات مختلفة، ومراكز علمية متعددة؛ ضمانًا للحيادية والعدل والشفافية.

وبعد وصول تقارير الحكام للأمانة العامة، تعرض مع الترشيحات للجنة الاختيار المختصة بكل فرع للجائزة، التى تعمل على مراجعة تقارير المحكمين والنظر في الأعمال المرشحة، ومن ثم اختيار فائز أو أكثر بالجائزة أو حجبها، ويكون قرار هذه اللجنة المستقلة نهائيًا لا رجعة فيه.