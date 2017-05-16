أوضح د. مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار خاطب السيد وزير المالية بضرورة رفع مرتبات العاملين بالوزارة لتصل للحد الأدنى المقرر من الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قد ناقش هذا الأمر للوصول إلى حل نهائي بشأنه.

وأضاف أمين أن العاملين بوزارة الآثار هم حراس آثار وتاريخ وحضارة مصر، مؤكدا أن الوزارة لن تبخل بأي جهد في سبيل الارتقاء بموظفيها وتحسين المستوي المادي لهم.