يقوم الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، بزيارة لمحافظة الأقصر، غدا /الأربعاء/ يفتتح خلالها معرض المقتنيات الجديدة التي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بالبر الغربي برئاسة الدكتور مصطفى وزيري مدير آثار منطقة الأقصر.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم /الثلاثاء/ أنه من المقرر أن يقوم الوزير بجولة تفقدية داخل معبدي الكرنك والأقصر، لمتابعة أعمال التطوير والكشف والتنقيب التي تقوم بها الوزارة والبعثات الآثرية العاملة بالمعبدين، ثم يتوجه الوزير بعدها إلى كوم إمبو بمحافظة أسوان، حيث يتفقد متحف التماسيح .

وكان وزير الآثار قد أعلن - الشهر الماضي - عن اكتشاف البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر لمحتويات مقبرة “أوسرحات” والذي كان يشغل منصب “مستشار المدينة” ويرجع تاريخ المقبرة إلى عصر الدولة الحديثة، موضحا أن المقبرة تضم ما يقرب من 1200 تمثال من الأوشابتى، وتم تخطيطها على غرار مقابر النبلاء خلال عصر الأسرة الثامنة عشر، حيث تتكون من فناء مفتوح يؤدي إلى صالة عرضية ثم صالة طولية ولها مدخلين لمقبرتين أخرتين مشتركتين في نفس الفناء، واحدة على يمين المدخل والأخرى على يساره.

كما تحوي الصالة العرضية بالمقبرة المكتشفة تابوت خشبي منقوش في حالة جيدة جدا من الحفظ، بالإضافة إلى بئر بعمق 9 متر، يوجد في نهايته غرفتين إحداهما في الجهة الشرقية، وداخلها عدد من تماثيل الأوشابتى، و3 مومياوات وأقنعة خشبية، ويد خشبية لغطاء تابوت.