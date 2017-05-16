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محمود طاهر: البدري لن يرحل عن «الأهلي»
محمود طاهر رئيس النادي اﻻهلي

محمود طاهر: البدري لن يرحل عن «الأهلي»

2017-05-16 13:07:31

أكّد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتزاز النادي وتمسّكه بـ«حسام البدري» كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن «البدري» لم يفاتحه مؤخرًا أو في أي وقت مضى في أمور مالية على الإطلاق، ولم يطلب زيادة مرتبه، مشيرا إلى أن الأهلي لا يعرف مثل هذا السلوك الذي لا يمكن أن يفكر فيه «البدري» كأحد أبناء الأهلي، ولا يمكن أن تقبله أي إدارة للأهلي.

وتابع طاهر، أن إدارة الأهلي وجماهيره تساند بكل الدعم حسام البدري ومعاونيه في الفريق الأول للنادي، ليواصلوا نجاحاتهم من أجل حسم بطولة الدوري العام واستعادة اللقب الأفريقي، مؤكدا أنه لا صحة مطلقًا لما أثير مؤخرًا بشأن توتر وخلافات بين إدارة النادي والمدير الفني.

وقال إنه من الطبيعي أن يتلقّى المدير الفني للأهلي طول الوقت عروضًا لتدريب الآخرين بحكم منصبه في الأهلي، لكن البدري رفضها اعتزازًا بمكانه ومهمته، ومن أجل جماهير الأهلي ورغبته في قيادة الفريق لمزيد من البطولات والانتصارات.

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