نظمت شركة نيسان موتور إيجيبت مؤتمرها السنوي الذي جمع كبار مسؤولي الشركة وموزعيها المعتمدين احتفالاً بمرور 12 عاما من التعاون المثمر وتحقيق إنجازات مشهودة في سوق السيارات المصري من خلال العمل الدائم لتطوير منتجاتها والفوز برضاء العملاء، سواء خلال مراحل التصنيع المختلفة أو خدمات ما بعد البيع.

وخلال المؤتمر تم استعراض نشاط الشركة خلال العام الماضي وجهود فريق العمل من أجل تقديم منتج يتمتع بأعلى درجات الجودة والأمان.

كما ناقش مديرو عموم الشركة نتائج جميع الأقسام حققت الشركة المركز الاول علي مستوى السوق المحلى في اول ثلاثة اشهر لهذا العام بحصة سوقية تبلغ 24.3% من إجمالى السوق.

ومن جانبه، ألقى ايساو سيكيجوتشي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت– كلمة التى رحب فيها بالحضور وعرض أهم إنجازات الشركة خلال العام الماضي.

وأكد على حرص نيسان على العمل الدؤوب بهدف تلبية توقعات عملاءها رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخراً.

تقدم سيكيجوتشي بالشكر والتقدير لموزعي نيسان المعتمدين على تعاونهم والتزامهم بالعمل وفق مبادئ الشركة على مدار العام الماضي مؤكداً أن النجاح الذي حققته نيسان هو تتويج للجميع ودعوة إلى بذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا النجاح ومضاعفته.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود فريق العمل التي كانت سبباً فيما حققته الشركة من إنجازات خلال العام بفضل العمل الجاد والطموح في مواجهة تحديات السوق.