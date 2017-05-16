 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 01:06 مساءً
روابط سريعة
2.2 مليار جنيه.. أجور العاملين في «ماسبيرو»
ماسبيرو‎

2.2 مليار جنيه.. أجور العاملين في «ماسبيرو»

2017-05-16 13:06:01

كشف بيان موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المعروض على البرلمان حاليًا، عن تخصيص مبلغ قيمته ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه لأجور العاملين بالمبنى.

وأوضح البيان، أن المبلغ يأتي بزيادة عن العام الماضي بقيمة قدرها 82 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن مليار و906 ملايين و500 ألف جنيه منها “أجور نقدية”، و102 مليون و200 ألف جنيه “مزايا عينية”، و168 مليونًا و600 ألف جنيه “تأمينات اجتماعية”، و22 مليونًا و700 ألف جنيه “اعتماد إجمالي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3