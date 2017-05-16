كشف بيان موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المعروض على البرلمان حاليًا، عن تخصيص مبلغ قيمته ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه لأجور العاملين بالمبنى.

وأوضح البيان، أن المبلغ يأتي بزيادة عن العام الماضي بقيمة قدرها 82 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن مليار و906 ملايين و500 ألف جنيه منها “أجور نقدية”، و102 مليون و200 ألف جنيه “مزايا عينية”، و168 مليونًا و600 ألف جنيه “تأمينات اجتماعية”، و22 مليونًا و700 ألف جنيه “اعتماد إجمالي”.