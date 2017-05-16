في إطار تنفيذ خطة جامعة حلوان الإستراتيجية أفتتحت جامعة حلوان مركز المعلوماتية الحيوية بكلية العلوم بالحرم الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الذي أكد علي أن الجامعة تسعي الى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لدعم الكليات من خلال العمل وفق خطة استراتيجية محددة تهدف الي تطوير الجامعة وكلياتها وإمكانياتها العلمية والتكنولوجية المختلفة وأشار الدكتور ماهر حلمي عميد كلية العلوم أن مركز المعلوماتية الحيوية بكلية العلوم يحتوي علي ثلاث وحدات وهم وحدة الأبحاث والتطوير والتي تهدف الي إجراء البحوث علي الجينات والبروتينات والمركبات الدوائية وهي مجهزة بعدد 2 سيرفر و 2 كمبيوتر عالي الأداء.

وأضاف الدكتور ماهر حلمى أن المركز يضم وحدة التدريب المتقدم والتي تسع 20 باحث وهي مجهزة بوصلات إنترنت وأجهزة حاسب متقدمة وتهدف هذه الوحدة إلي التدريب علي البرامج المتخصصة في التصميم والمحاكاة واكتشاف الدواء القائم علي التركيب هذا بالإضافة إلي وحدة التصوير الميكروسكوبي والتي تهدف إلي فحص العينات البيولوجية وتطبيقات السوفت وير في معالجة الصور.