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اليوم .. غادة والي في ضيافة "أسامة كمال"
غادة والي وزيرة التضامن‎

اليوم .. غادة والي في ضيافة "أسامة كمال"

2017-05-16 13:01:06
محيط ـ خاص

تحل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مساء اليوم الثلاثاء ، ضيفًا ببرنامج “مساء DMC”، للإعلامي أسامة كمال المذاع على شبكة قنوات dmc، في تمام العاشرة والنصف.

تكشف خلال اللقاء عن  تفاصيل الاستراتيجية المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وتتحدث عن ماذا تحقق في برنامج تكافل وكرامة بعد سنتين من إطلاقه ، وما هي نقاط القوة والضعف في البرنامج وهل يكفي ما يقدمه برنامج تكافل وكرامة أم ان هناك برامج اخرى‎.

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