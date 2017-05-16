تحل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مساء اليوم الثلاثاء ، ضيفًا ببرنامج “مساء DMC”، للإعلامي أسامة كمال المذاع على شبكة قنوات dmc، في تمام العاشرة والنصف.

تكشف خلال اللقاء عن تفاصيل الاستراتيجية المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وتتحدث عن ماذا تحقق في برنامج تكافل وكرامة بعد سنتين من إطلاقه ، وما هي نقاط القوة والضعف في البرنامج وهل يكفي ما يقدمه برنامج تكافل وكرامة أم ان هناك برامج اخرى‎.

