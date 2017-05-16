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إخطار إلى المطارات والموانئ: منع «العادلي» من السفر
براءة احمد نظيف ـ حبيب العادلي ـ فريد الديب

إخطار إلى المطارات والموانئ: منع «العادلي» من السفر

2017-05-16 13:03:23

كشف مصدر مطلع، عن أن سلطات مطار القاهرة، وجميع المنافذ والموانئ، تسملت قراراً من النيابة العامة، بإدارج اسم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضمن الممنوعين من السفر، بعد صدور حكم بحبسه 7 سنوات، ورفض الاستشكال المقدم من المتهم، لعدم حضوره اليوم الثلاثاء، إلى الجلسة.

وأوضح المصدر، أن اللواء حبيب العادلي، لم يهرب خارج البلاد، وأن الأجهزة الأمنية ستنجح في تحديد مكان اختفائه، وضبطه خلال الساعات المقبلة.

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