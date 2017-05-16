نشر ناشطون سوريون من داخل مدينة الرقة صورا وفيديوهات لمياه ملوثة غمرت عددا من الشوارع الرئيسية في غرب المدينة، محملين تنظيم “داعش” مسئولية الحادث.

وأوضح الناشطون؛ وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء، أن الفيضان جاء بعد انهيار سد ترابي، أقامه تنظيم “داعش” الإرهابي منذ شهر “بهدف حجز المياه المتدفقة عبر قناة البليخ إلى المدينة”، حيث تراكمت المياه بكميات كبيرة وتلوثت مع مرور الوقت وتغير لونها، مما ينذر بخطر آخر على الصعيد الصحي بعد تسرب هذه المياه إلى أحياء المدينة الغربية.

وأضافوا أن الفيضان طال أحياء عدة مثل الرومانية، السباهية، مفرق الجزرة، الحصيوة، وأجزاء من حي المرور.

من جانبها، أعلنت قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” تحرير 3 قرى و15 مزرعة أخرى في شمال الرقة، ليبلغ عدد القرى المحررة منذ استئناف المرحلة الرابعة لعملية “غضب الفرات” 15 قرية.