قالت خبيرة التجميل الفرنسية لورولاى بوكيه من جامعة “باريس”، إن زهرة الياسمين البيضاء الصغيرة لها العديد من الفوائد المفيدة للجسم ، بالإضافة إلى رائحتها الجميلة والمحببة للجميع.

وأضافت أن من خبايا الزهرة أنها تحتوى على الأحماض الأمينية التى تجدد النشاط و الكولاجين الذى يغذى الجلد و يحميه بالإضافة الى الزيوت النباتية، كما أن هناك شامبو من الياسمين يحتوى على الصلصال الأبيض واللبن الذى يرطب الجسم ويحسن الشعر بل ويعطيه البريق.

وأوضحت خبيرة التجميل أن هناك جيلا من زهرة الياسمين الغنية بالأحماض الدهنية و يرطب و يعطى رائحة جميلة للجسم ، كما أن زيت زهرة الياسمين الذى يغذى الجلد و ينعم ويعطيه اللمعان والبريق، بالإضافة إلى الرائحة الجميلة.