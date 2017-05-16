أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة ستحاسب مع شركات إنتاج الطاقة الشمسية بـ8 سنت لكل كيلو وات طبقا لاتفاقية “شراء الطاقة” مع شركات إنتاج الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن 9 شركات تقدموا لإنشاء 32 محطة كهرباء من بينهم 3 شركات حققوا الأغلاق المالي وبدأوا إجراءات التنفيذ.

وأعلن حمزة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن 10 شركات قد وقعوا اتفاقية “شراء الطاقة” بمختلف أنواعها حتى الأن.

وأوضح أن الوزارة وضعت آليات تعامل مختلفة بين الشركات المنتجة والوزارة والمستثمرين، من خلال التعامل مع العميل أو الوزارة، لعمل تنوع للمشروعات التي من الممكن أن يدخل بها المستثمر.