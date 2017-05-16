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فوائد القهوة تقسم العلماء بين مؤيد ومعارض
القهوة في أثوبيا

فوائد القهوة تقسم العلماء بين مؤيد ومعارض

2017-05-16 12:54:52

انقسم الباحثون والداسون بين مؤيد ومعارض حول مشروب القهوة المفضل لدى الجميع حول فوائده،
حيث،أشأارت بعض الدراسات العلمية الأمريكية إلى الفوائد العديدة للقهوة التى تحمى من السرطان ومرض السكر، إلا أن هناك دراسات أخرى تذكرنا بأضرار القهوة فهي تعمل على زيادة أمراض القلب والاكتئاب.

وفقا لآخر الدراسات الأمريكية التى حكمت هذا النزاع فإن الجرعة لهذا المشروب يجب ألا تتجاوز 4 فناجين في اليوم في حالة الرغبة فى المحافظة على فوائدها.

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