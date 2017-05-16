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تحذير من وجود بكتيريا خطيرة بشبكة المواصلات العامة في لندن
البكتيريا الصديقة

تحذير من وجود بكتيريا خطيرة بشبكة المواصلات العامة في لندن

2017-05-16 12:52:06

حذر باحثون بريطانيون من وجود تسعة انواع من اخطر الجراثيم حول العالم بشبكة المواصلات العامة في العاصمة لندن.

و قال الباحثون ، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، انهم اكتشفوا وجود 121 نوعا من البكتيريا والفطريات في وسائل النقل العام بلندن مثل الحافلات وعربات مترو الاتفاق وسيارات التاكسي.

واوضح الباحثون ان الامر الذي يدعو للقلق اكثر هو اكتشاف تسعة انواع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تأتي ضمن 12 نوعا صنفتهم منظمة الصحة العالمية على انهم يشكلون اكبر تهديد لصحة الانسان.

و اخذ فريق البحث 80 عينة من شبكة المواصلات في لندن، فوجدوا بكتيريا تعرف باسم الكلبسيلة الرئوية، وهي تسبب الالتهاب الرئوي، في عربات مترو الانفاق وسيارات التاكسي.

كما عثر الباحثون ايضا على الاي-كولاي، التي يمكنها التسبب بتلوث الدم، والسالومنيلا المسؤولة عن حالات التسمم الغذائي، في المترو والحافلات وسيارات التاكسي.

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