استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء الفريق إيلديفونس هاباروريما رئيس الديوان العسكرى بالرئاسة البوروندية، وحضر المقابلة سامح شكرى وزير الخارجية والسفير البوروندى بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق هاباروريما نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس البوروندى بيير نكورونزيزا، وسلم الرئيس السيسي رسالة منه تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وأكد المبعوث البوروندى، خلال اللقاء، على قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين، مثمناً في هذا الصدد بموقف مصر الداعم لبوروندى في مختلف المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ومعرباً عن حرص بلاده على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون المشترك، فضلاً عن التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء القضايا الدولية والإقليمية خاصة المتعلقة بالقارة الأفريقية لما فيه صالح دول وشعوب القارة.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي رحب بالضيف البوروندى وطلب نقل تحياته إلى الرئيس نكورونزيزا، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور مع بوروندى من أجل العمل على تنمية أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، في إطار تعظيم الاستفادة من قدرات الدول الأفريقية وإمكاناتها لتحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب دول القارة، كما أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالجهود الرامية لدفع الحوار الوطنى في البوروندى بهدف التوصل إلى اتفاق سياسى شامل يضمن تحقيق الاستقرار ويلبى طموحات الشعب البوروندى في التنمية والتقدم.