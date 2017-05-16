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الأسبوع الفرنسى للوقاية من سرطان الجلد
سرطان الجلد

الأسبوع الفرنسى للوقاية من سرطان الجلد

2017-05-16 12:50:06

ينظم المسئولون فى الوكالة الوطنية للأمراض الجلدية الفرنسية أسبوعا للتعريف بالأمراض الجلدية وطرق الوقاية منها، فى ظل انتشارها فى فصل الصيف مع التعرض لأشعة الشمس الحارقة، كذلك بسبب حمامات الشمس على الشواطىء من أجل اكتساب اللون البرونزى.

ويقوم المتخصصون فى الأمراض الجلدية – على مدار الأسبوع الذى يستمر حتى 19 مايو الجارى - بالرد على استفسارات المواطنين بالمجان للتعريف بمخاطر استخدام الكريمات التى تساعد على إعطاء اللون البرونزي،بالإضافة إلى التعريف بأضرار الأشعة فوق البنفسجية الجسيمة للشمس على البشرة والجلد الجلدية.

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