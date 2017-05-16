حذرت دراسة طبية من إصابة طفلك بالشخير لمدة 4 ليال على الاقل فى الإسبوع ، فإن ذلك يمكن أن علامة على معاناته من مشكلات صحية خطيرة.

وقال الدكتور ديفيد ما كنتوش أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بجامعة ” نيويورك ” ، إن التنفس عملية تلقائية يسيطر عليها المخ، ومن خلال مراقبة المستويات الكيميائية، يمكن للمخ أن يعمل فى حال لم يعمل التنفس بشكل صحيح، كما أن هناك أسبابا كثيرة للشخير أثناء النوم، لكن ليس كل منها مدعاة للقلق.

وأشار ” ماكينتوش” إلى أنه إذا كانت الإشارات إلى المخ تشير إلى أن هناك شيئا ما خطأ ، يمكن للمخ تغيير معدل التنفس للتعويض ،كما أن مشكلة انسداد مجرى الهواء ( وهو ما يحدث عند الشخير)، هى أنه حتى لو وجد المخ مشكلة فإنه يعمل على زيادة جهود التنفس..وعلاوة على ذلك، يؤدى انسداد التنفس إلى تدنى مستويات الأوكسجين فى الدم ، وهذا قد يضر بوظائف المخ كثيرا “.

ومن خلال الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد لمراقبة الشخير بين الأطفال، فقد شهد الباحثون أدلة على انخفاض مستويات الإنتباه ، ومستويات أعلى من المشاكل الإجتماعية والقلق، وأعراض إكتئاب ، وخلل معرفى ومشاكل فى الذاكرة والتفكير بسبب حالات الشخير .

في دراسة أخرى رصدت 1000 طفل على مدى 6سنوات ، تبين أن الأطفال الذين عانوا من الشخير، وتنفسوا عن طريق الفم ، أو توقف التنفس أثناء النوم ، كانوا أعلى نسبة للمعاناة من مشكلات سلوكية، و كان 50 إلى 90٪ أكثر عرضة لتطوير أعراض تشبه اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه من مقارنة بالأطفال الذين ينعمون بالتنفس الطبيعى .