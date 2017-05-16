دراسة : شخير الأطفال المنتظم يمكن أن يشكل علامة خطر2017-05-16 12:48:18
حذرت دراسة طبية من إصابة طفلك بالشخير لمدة 4 ليال على الاقل فى الإسبوع ، فإن ذلك يمكن أن علامة على معاناته من مشكلات صحية خطيرة.
وقال الدكتور ديفيد ما كنتوش أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بجامعة ” نيويورك ” ، إن التنفس عملية تلقائية يسيطر عليها المخ، ومن خلال مراقبة المستويات الكيميائية، يمكن للمخ أن يعمل فى حال لم يعمل التنفس بشكل صحيح، كما أن هناك أسبابا كثيرة للشخير أثناء النوم، لكن ليس كل منها مدعاة للقلق.
وأشار ” ماكينتوش” إلى أنه إذا كانت الإشارات إلى المخ تشير إلى أن هناك شيئا ما خطأ ، يمكن للمخ تغيير معدل التنفس للتعويض ،كما أن مشكلة انسداد مجرى الهواء ( وهو ما يحدث عند الشخير)، هى أنه حتى لو وجد المخ مشكلة فإنه يعمل على زيادة جهود التنفس..وعلاوة على ذلك، يؤدى انسداد التنفس إلى تدنى مستويات الأوكسجين فى الدم ، وهذا قد يضر بوظائف المخ كثيرا “.
ومن خلال الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد لمراقبة الشخير بين الأطفال، فقد شهد الباحثون أدلة على انخفاض مستويات الإنتباه ، ومستويات أعلى من المشاكل الإجتماعية والقلق، وأعراض إكتئاب ، وخلل معرفى ومشاكل فى الذاكرة والتفكير بسبب حالات الشخير .
في دراسة أخرى رصدت 1000 طفل على مدى 6سنوات ، تبين أن الأطفال الذين عانوا من الشخير، وتنفسوا عن طريق الفم ، أو توقف التنفس أثناء النوم ، كانوا أعلى نسبة للمعاناة من مشكلات سلوكية، و كان 50 إلى 90٪ أكثر عرضة لتطوير أعراض تشبه اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه من مقارنة بالأطفال الذين ينعمون بالتنفس الطبيعى .
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويس - محيطMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT