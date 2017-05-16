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مسئول عراقي: المساحة التي يسيطر عليها "داعش" في الموصل أصبحت 12 كليومترا مربعا
القوات العراقية

مسئول عراقي: المساحة التي يسيطر عليها "داعش" في الموصل أصبحت 12 كليومترا مربعا

2017-05-16 12:55:22
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أعلن المتحدث العسكري العراقي العميد يحيى رسول، أن القوات العراقية تمكنت من تقليص المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش إلى 12 كيلومترا مربعا فقط.

ومن جانبه، قال الكولونيل الأمريكي جون جوريان المتحدث باسم التحالف - الذي يدعم القوات العراقية في الحرب على تنظيم داعش، في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء، - إن مقاتلي التنظيم محاصرون بالكامل “وعلى وشك الهزيمة التامة” في المدينة.

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