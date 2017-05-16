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الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين يمني يعيشون في مناطق مهددة بانتشار الكوليرا
الكوليرا في اليمن

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين يمني يعيشون في مناطق مهددة بانتشار الكوليرا

2017-05-16 12:49:05
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين و600 ألف يمني يعيشون في مناطق مهددة بانتشار وباء الكوليرا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات أوردها راديو “سوا” الأمريكي اليوم الثلاثاء: “إن عدم كفاية الهياكل الأساسية للصرف الصحي إلى جانب مشكلة النزوح يؤدي إلى زيادة خطر انتقال الكوليرا من شخص إلى آخر”.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن من أجل مواجهة انتشار الكوليرا، موضحا أن المنظمة تدعم 33 مركزا لعلاج الإسهال في اليمن وفتحت 10 مراكز لعلاج الجفاف وأنشأت مركزين للطوارىء في عدن وصنعاء مع فرق الاستجابة السريعة لرصد ومعالجة مصادر المياه الملوثة.

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