قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن العام الماضى شهد عبور مجموعة سفن تجارية للمجرى الملاحى للقناة، محملة بمليار طن من البضائع، ولكن نظرا لغياب وجود ثقافة القيمة المضافة لم نستفد من هذه البضاعة.

وأضاف “مميش”، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة لهيئة قناة السويس، أن عبور هذه الكمية الضخمة من البضائع كان يجب الاستفادة منه، من خلال تعظيم القيمة المضافة، مؤكدا أن الدولة تأخرت كثيرا فى تنمية الموانئ المصرية الستة، بينما يقوم تقدم عديد من الدول على تطوير موانيها والاهتمام بها، والهيئة من جانبها انتهت من خطة التنمية والتطوير.