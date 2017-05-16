تقدم النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى المهندس رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير المالية بشأن تقاضى رئيس جامعة الفيوم ما يزيد عن 600 ألف جنيه دون وجه حق.

وقال النائب في بيان له، إن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في‏ 2016، كشف عن تقاضي رئيس جامعة الفيوم‏, 606‏ آلاف جنيه مكافآت وبدلات وحوافز دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة والحسابات والصناديق الخاصة بالجامعة‏, خلال عام2015‏.

وأضاف أن التقرير رصد اجمالى ما تم صرفه لرئيس جامعة الفيوم خلال عام 2015 مليون و110 آلاف جنيه لكن قام رئيس الجامعه بالمخالفه وتجاوز الحد الاقصي المقرر بـ 42 ألف جنيه شهريا, ليتقاضي مبلغ606 آلاف و122 جنيها دون وجه حق.

واشار إلى أن رئيس الجامعة خالف قرار رئيس الجمهورية (63 لسنة2014), الذي ينص في مادته الأولي علي لا يجوز أن يزيد علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني, وبما لا يتجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا, صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة.

ونوه بأن رئيس الجامعة حصل علي مبالغ مالية من حسابات المشروعات والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة, حيث تقاضي من حساب برنامج التعاون الثلاثي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس دبلومة الطاقة الشمسية, علي39 ألفا و558 جنيها, وكذلك حصل علي 16 ألفا و906 جنيهات من حسابات وصناديق كليات رياض الأطفال, والتربية النوعية, الزراعة, والتمريض, والمطبعة, ومعهد التمريض.

وتابع، حصل رئيس الجامعة بالمخالفة علي بدل حضور جلسات المناقصات والمزيدات من الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة العامة للجامعة علي19 ألفا و257 جنيها, وذلك حيث ينص القانون علي ألا يتجاوز الحدالأقصي لهذا البدل 18 ألف جنيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(511 لسنة2014)، وبذلك إجمالي ما تقاضاه رئيس جامعة الفيوم, من حسابات المشروعات والصناديق والوحدات الخاصة خلال عام ,2015، 472 ألف و748 جنيها.

وأردف، حصل علي مكافآت وبدلات, وحوافز من الصناديق الخاصة بالإدارة العامة للجامعة والكليات,حيث تقاضي مبلغ221 ألفا و163 جنيها من التعليم المفتوح, وموازنة المستشفي الجامعي(حسابات خاصة) 48 ألف جنيه وحصل من صناديق الإدارة العامة للجامعة علي52 ألفا و106 جنيهات فضلا عن75 ألفا و719 جنيها من صناديق المدن الجامعية,وكلية الهندسة.

وبحسب النائب ، رصد التقرير تجاوز رئيس جامعة الفيوم الحد الأقصي للأجور شهريا طوال عام2015، فعللا سبيل المثال حيث بلغ ما حصل عليه من راتب, وحوافز, ومكافآت وبدلات من موازنة الباب الأول في يناير من ذات العام54 ألفا و748 جنيها, وفبراير44 ألفا و634 جنيها, وأبريل 48 ألف جنيه, بينما حصل في شهر أغسطس علي158 ألفا و457 جنيها.