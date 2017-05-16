وزير السياحة يفتتح المعرض المصري البحريني الأول بالمنامة2017-05-16 12:47:58
افتتح وزير السياحة يحيي راشد ونائب رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خالد بن عبد الله ورئيس مجلس الأعمال المصرى البحرينى ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، اليوم الثلاثاء، المعرض المصرى البحرينى بالمنامة بمشاركة ٨٠ شركة مصرية فى مختلف القطاعات الصناعية فى الدورة الأولى له والذى يقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع .
وقال محمد السويدى إن هذا المعرض، الذى يستمر لمدة 3 أيام ، يهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة التعاون بين الطرفين بالإضافة إلى جذب الاستثمارات بمصر.
ومن جانبها، أكدت أفنان الزياتى رئيسة المجلس المصرى البحرينى من الجانب البحرينى، على عمق العلاقات بين البلدين، والسعى من خلال تلك المعارض لزيادة حجم التبادل التجارى والاقتصادى بينهما فى جميع المجالات الاقتصادية.
يذكر أن ٣٣ شركة تمثل قطاع الكيماويات و ٥ شركات للبلاستيك و ٨ شركات متخصصة بصناعة البرمجيات و٧ شركات تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات متخصصة بالمعدات والأغذية ووسائل النقل و١٥ عارضا من صناعات بدوية، ويوجد جناح خاص بالتعليم العالي لتسويق الخدمات التعليمية بالجامعات الخاصة، كما تشارك بنوك عاملة بالسوق المحلى فى المعرض لتيسير إجراءات فتح الاعتمادات للشركات البحرينية الراغبة فى التعامل مع الشركات المصرية المشاركة فى المعرض .
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