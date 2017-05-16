أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريب معلومات سرية لمسؤولين روس.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء أن وزارة الخارجية نفت تقارير أشاعت أن ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية عن عملية مزمعة ضد تنظيم داعش لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.